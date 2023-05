Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 28 mai, in Parcul ,,Gradina Morii”din municipiul Sighetu Marmației, are loc evenimentul ,,Oraselul copiilor”, activitate organizata de catre Asociatia Studenteasca ,,AMiCUS”. Jandarmii sigheteni și cei din cadrul Postului de Jandarmi Montan Valea Vaserului, alaturi de autoritatile locale si de…

- Peste o suta de copii din Prisacani au invațat de la polițiști cum sa se fereasca de pericole pe drumurile publice Copiii din cadrul Școlii cu clasele I-VIII din localitatea Prisacani au avut parte de activitați inedite, desfașurate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Flamanzi. Cei peste 100…

- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Țibleș au avut, in cursul zilei de joi, o intalnire cu mai mulți elevi de la Școala Gimnaziala Lapuș, in cadrul proiectului ,,Fauritori de trasee montane” In cadrul acestei intalniri, jandarmii au discutat cu elevii despre rolul și importanța lor in societate,…

- In cursul zilei de ieri, jandarmii montani de la Șuior au fost alaturi de preșcolarii de la Școala Gimnaziala ,,Lucian Blaga” și de la Gradinița de Arta, din Baia Mare. Colegii noștri au purtat cu copiii discutii interactive despre specificul misiunilor, despre cum sa reacționeze cand sunt implicați…

- Jandarmii maramureșeni continua seria activitatilor preventive in unitatile de invațamant din judetul nostru. Astfel ca in cursul zilei de ieri, militarii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șuior au desfașurat o activitate alaturi de copiii din cadrul Școlii Profesionale Dumbravița la structura…

- Jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Țibleș continua activitațile preventive astfel ca in cursul zilei de ieri, au fost alaturi de elevii Școlii Gimnaziale din localitatea Cupșeni. In cadrul acestei activitați copiii au primit sfaturi preventive pentru promovarea unui comportament civic…

- Cu ocazia aniversarii a 173 de ani de la inființarea Jandarmeriei Romane, jandarmii maramureșeni, alaturi de personal din cadrul Ocolului Silvic Baia Sprie cu sprijinul Direcției Silvice Maramureș, au participat astazi la o acțiune de plantare de puieți de brad in padurea din zona Negreea, aflata pe…

- Jandarmii maramureșeni continua seria activitatilor preventive in unitatile de invațamant din judetul nostru. Astfel ca in cursul zilei de ieri, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Țibleș au desfașurat o activitate la Gradinița cu program prelungit din localitatea Targu Lapuș. Activitațile…