Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre copiii salvati din pestera din Thailanda este erou național, deoarece el a fost singurul care a putut vorbi in limba engleza cu salvatorii. Povestea lui emotionanta face inconjurul lumii.

- Cel putin doua filme sunt in pregatire la Hollywood pentru a aduce pe marele ecran povestea salvarii celor 12 copii si a antrenorului lor care au ramas blocati peste doua saptamani intr-o pestera inundata din Thailanda, relateaza joi EFE. Michael Scott, consilierul delegat al casei Pure Flix care produce…

- Presedintele clubului Sampdoria Genova, Massimo Ferrero, i-a invitat pe copiii salvati dintr-o pestera in Thailanda la un meci de pe teren propriu al echipei italiene.“Am o singura dorinta: sa vad alaturi de voi un meci pe stadionul Marassi. As fi onorat sa va gazduiesc la Genova. Fotbalul…

- Cei 12 copii si antrenorul lor de fotbal care au fost salvati intr-un mod aproape miraculos dintr-o pestera inundata din nordul Thailandei vor trebui sa treaca peste aceasta trauma, insa drumul lor spre normalitate va fi lung si dificil, afirma jurnalistii de la AFP. Copiii au fost separati…

- Real Madrid a urmarit indeaproape operatiunile legate de salvarea copiilor. Gruparea a fost in contact tot timpul cu autoritatile thailandeze si cu ambasadorul Spaniei, Emilio de Miguel. Dupa aflarea vestii cu privire la salvarea copiilor, oficialii clubului Real Madrid au contactat inca o…

- Toți cei 12 baieți și antrenorul lor de fotbal au fost salvați din peștera thailandeza inundata, unde au fost prinși timp de 18 zile. Opt copii au fost salvati pe parcursul primelor doua zile din cadrul acestei misiuni – patru ...

- Cei opt copii scosi dintr-o grota inundata in nordul Thailandei sunt per ansamblu ”sanatosi”, dau asigurari autoritatile, insa raman spitalizati, in carantina, echipati cu ochelari de soare pentru a-si proteja ochii si sunt monitorizati de psihologi, relateaza...

- Doi dintre cei 12 copii blocați, alaturi de antrenorul lor, intr-o peștera din Thailanda, ar fi fost deja salvați, transmit Reuters și The Guardian, citand surse locale, potrivit Digi 24.Potrivit unui oficial local, primii doi baieti au fost scosi la suprafata in urma cu putin timp. Acelasi…