- RAPORT EUROPEAN: Copiii romani, cei mai expuși riscului de saracie sau excluziune sociala din UE: aproape jumatate dintre ei se confrunta cu nutriție deficitara, acces inegal la educație și la servicii sociale. In toata statele UE, numarul copiilor la limita saraciei a crescut cu 200.000, dintre care…

- Romania a inregistrat in ultimii șapte ani o creștere de trei ori mai mare decat media UE a volumului pentru comerțul cu amanuntul.In condițiile in care cea mai mare parte din acest comerț este realizat cu bunuri provenite din importuri, evoluția contribuie puternic la dezechilibrele macroeconomice…

- Romanii aloca cel mai mare procent din Europa din totalul cheltuielilor de consum catre cumpararea de alimente.Cu cat acest procent este mai mare, literatura economica apreciaza ca nivelul de trai și calitatea vieții sunt mai scazute.In privința ponderii cheltuielilor cu bauturile alcoolice,…

- Uniunea Europeana sporește asistența macro-financiara pentru Republica Moldova, la suma de 295 milioane de euro. Anunțul a fost facut de prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen, dupa intalnirea pe care a avut-o cu președinta R. Moldova, Maia Sandu . „Mulțumim pentru faptul ca ne-ați gazduit astazi.…

- Prețul locuințelor a crescut cu 49%, iar chiriile au inregistrat o majorare cu 18%, in țarile din Uniunea Europeana, din 2010 și pana in al treilea trimestru din anul 2022, conform unui raport Eurostat. In Romania, prețul locuințelor și al chiriilor a crescut cu peste 25% in ultimii 12 ani, fiind situata…

- Creșterea costurilor de finanțare generate de marirea dobanzilor și deprecierea cursului de schimb sunt cele mai probabile și mai amenințatoare riscuri identificate de banci, in vreme ce un altul este scaderea prețurilor la imobiliare, scrie Economica.net , care citeaza un sondaj realizat de catre Banca…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a scazut in noiembrie cu 2,4%, comparativ cu luna similara din 2021, in timp ce in zona euro declinul a fost de 2,8%, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In randul statelor membre UE pentru care sunt disponibile…

- Ministrii europeni ai Energiei au ajuns la un acord cu privire la plafonarea pretului gazelor naturale, a anuntat luni presedintia ceha a UE intr-o postare pe Twitter, transmite Reuters.Acordul anuntat luni vine dupa mai multe saptamani de discutii cu privire la un pachet de masuri de urgenta care au…