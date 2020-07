Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ unul din patru copii spun ca au simțit tristețe și furie ca urmare a masurilor luate din cauza epidemiei Covid-19, iar aproape jumatate spun ca au avut la dispoziție doar telefonul mobil pentru a participa la cursuri online, potrivit unui studiu prezentat, marți, de organizația Salvați Copiii.…

- Datele sondajului Salvati Copiii arata ca aproape jumatate dintre copii nu au acces la o tableta sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reala la lectiile online, iar peste 50- spun ca unul dintre riscurile majore ale acestei perioade a fost dependenta de internet si,…

- Închiderea școlilor, în contextul pandemiei de COVID-19, a avut consecințe negative atât asupra progresului educațional al copiilor, cât și asupra sanatații emoționale a acestora și, mai mult, asupra siguranței lor online. Plictiseala este principala stare resimtita negativ de…

- Pandemia a dat viata tuturor peste cap. Noua din zece romani spun ca au fost afectati de perioada petrecuta in starea de urgenta. Cei mai multi considera ca cea mai eficienta masura antivirus este folosirea mastilor de protectie si a gelurilor dezinfectante.

- Institutul pentru Sanatate Publica a stabilit noile reguli pentru redeschiderea scolilor, care va avea loc in toamna. Clase de maximum 10-15 elevi, elevii vor sta la școala maximum 4 ore pe zi, iar fiecare ora de curs sa se incadreze in cel mult 30 de minute Restul clasei, prin rotație, jumatate din…

- Ordinul prin care ministrul Educației a cerut ca elevii din Romania sa invețe online nu poate fi pus in aplicare. Inchiderea scolilor discrimineaza populatia care nu are acces la Internet. Analistul Mircea Cosea spune ca anul acesta este unul pierdut pentru elevi si studenti. In Romania, doar jumatate…

- "Pentru mine nu e o surpriza. Aduceți-va aminte ca mult inainte de inchidere am pledat pentru inchiderea școlilor ca fiind un mijloc de limitare a extinderii bolii, iar acum susțin, de cand s-a anunțat ca pe 15 mai ne eliberam de starea de urgența, sa nu se redeschida școlile. Copiii nu trebuie periclitați…