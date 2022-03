Stiri pe aceeasi tema

- Anamaria Prodan a anunțat ca un nou termen al divorțului va avea loc peste o luna. Impresara a facut noi declarații despre Laurențiu Reghecampf și susține in continuare ca antrenorul nu vrea sa vina sa iși viziteze fiul. Cand toata lumea credea ca apele s-au mai liniștit intre Anamaria Prodan și Laurențiu…

- Orientul Mijlociu are parte de o iarna grea. A nins in cea mai mare parte a regiunii și e foarte frig. Imaginați-va cam ce frig au indurat refugiații sirieni din taberele din estul Libanului, de pe valea Bekaa. Și nu au unde sa se duca. Razboiul din țara lor a intrat in al 11-lea an.

- „Evanghelia de astazi ne arata pe Maica Domnului purtand in brațe spre Templul lui Dumnezeu pe Fiul Sau”, a spus PS Varlaam Ploieșteanul miercuri, de Intampinarea Domnului, la Catedrala Patriarhala. Despre aceasta imagine, Episcopul vicar patriarhal a spus ca este „o icoana pe care trebuie…

- Certificatul verde a tot creat divergențe de cand a fost implementat, iar acum, atat OMS cat și o parte din medici spun ca documentul nu are niciun rol in stoparea pandemiei de COVID. Voichița Lazureanu, medic infecționist la spitalul “Victor Babes” din Timisoara, a vorbit despre controversatele certificate…

- „The value of a social network is defined not only by who's on it, but by who's excluded." (Valoarea unei retele de socializare este definita nu numai de cine este pe ea, ci de cine este exclus.) Paul Saffo Pandemia, prin efectul ei aproape global de izolare a indivizilor, aduce in discutie cat suntem…

- Nu avem o relatie bogata, articulata, plina cu felul nostru de a fi. Suntem profesori sau studenti asteptand cel mai mic prilej sa nu mai fim. De exemplu, sa cada internetul. Stim ce trebuie sa facem, dar asteptam sa vina normalitatea sa trecem la treaba. La scoala, viata virtuala a devenit principala…