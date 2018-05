Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 27 de ani din Rusia si-a sufocat propriii copii, dupa care le-a dat foc. Este vorba de o fetita de 4 ani si fratele ei de doar 2 ani. Crima s-a produs miercuri, 25 aprilie, in regiunea Nijni Novgorod.

- Un barbat a incercat sa violeze o femeie in plina strada, chiar sub ochii trecatorilor. Mai grav este faptul ca foarte mulți oameni au trecut nepasatori pe langa cei doi și nimeni nu a sunat la 112.

- Momentul terifiant in care doi barbați au cazut in fața trenului a fost filmat. Incidentul s-a petrecut in stația de metrou Green Park din Londra, scrie libertatea.ro.Barbații erau in stare de ebrietate și se luptau in joaca aproape de marginea peronului de metrou.

- Doua femei au suferit rani grave dupa ce au sarit de la etajul sase al unui hotel in care izbucnise un incendiu violent. Scenele cumplite s-au petrecut in Izmir. Cuprinse de panica din cauza flacarilor care le mistuiau camera, tinerele s-au refugiat pe marginea balconului. Desi pomperii le-au tot spus…

- Au aparut imaginile care redau filmul accidentuylui mortral comis de polițistul beat din Arad, marți dupa-amiaza. Omul legii pur și simplu a spulberat un biciclist pe trecerea de pietoni, marți dupa-amiaza. La analize a rezultat ca polițistul avea 1,6 g/l alcool pur in sange.

- O fetita cu autism a fost victim unor violente de nedescris. Profesorii de clasa ai copilei au batut-o crunt, lasandu-i, pe fata, vanatai ingrozitoare. Mama acesteia este hotarata sa faca plangere impotriva instituției de invațamant.

- O adolescenta din comuna Puiesti, judetul Vaslui, a fost batuta cu pumnii si cu picioarele de alte doua tinere. Acestea au lovit-o pe tânara cazuta în zapada si i-au adresat înjurii.

- O accidentare teribila a avut loc in prima repriza a partidei dintre FCSB și Sepsi Sfantu Gheorghe, doi dintre jucatorii ospeților ciocnindu-se extrem de brutal la o faza care nu anunța nimic. In minutul 16, Benjamin Kuku s-a ciocnit in urma unei sarituri cu Milovan Petrovikj, care i-a intrat acestuia…