Stiri pe aceeasi tema

- Anual, in Romania, se nasc peste 1.000 de copii cu malformatii cardiace congenitale. Dintre acestia, mai putin de 500 sunt operati. Toata luna iunie, un centru privat de sanatate din Bucuresti ofera servicii medicale cardiologice gratuite destinate celor mici.

- Vacanța indoliata pentru o familie din Capitala! Un bucureștean și-a pierdut viața, dupa ce a intrat in valurile uriașe de pe litoralul romanesc in care se aventurasera copilul și nepotul sau. Copiii, dar și barbatul au ignorat faptul ca pe plaje este arborat steagul roșu. (Console si accesorii gaming)…

- Sute de copii cu arsuri grave și foarte grave ajung anual in Clinica de Chirurgie Plastica și Microchirurgie Reconstructiva de la Spitalul “Grigore Alexandrescu”, condusa de profesor doctor Dan Enescu. Arsura este cea mai mare urgenta medico-chirurgicala, este cel mai mare accident care i se poate intampla…

- ⬤ Aproape 40 dintre ele au probleme de sanatate Medicii in evidențele carora se afla femeile din comunele Nuci și Gradiștea au intrat in posesia rezultatelor investigațiilor efectuate de acestea, in cadrul campaniei desfașurate de Patriarhia Romana in parteneriat cu Institutul Oncologic din București.…

- Testamentul Ionelei Prodan este foarte generos pentru fiicele sale, care vor imparți peste un milion de euro, trei case, un apartament și doua terenuri. Totodata, nepoții vor primi cate 30.000 de euro. „Da, mi-am facut testamentul. Prima data l-am facut asa mai negandit, decat de mine. Apoi, le-am chemat…

- Un barbat si-a batut fetita de doar 7 ani cu coada unui topor, pana cand copila a ramas inconstienta. Medicii au fost nevoiti sa ii extirpe splina ca sa ii salveze viata. Un alt parinte si-a lovit copilul, un baietel de 8 ani, cu palmele, cu pumnii si cu un bici timp de un an de zile, pana cand micutul…

- Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la ficat, potrivit observatorulph.ro Medicii de la Spitalul Elias i-au facut un set complet de analize, iar diagnosticul nu este unul bun. Starea de sanatate…

- Sectia de Nefrologie a Spitalului Sf. Ioan din Bucuresti a fost modernizata din donatii, in principal ale pacientilor! Acolo exista toate aparatele de care bolnavii au nevoie, numai ca lipsa acuta de personal blocheaza activitate. In acest moment, spitalele nu mai au cum sa faca angajari, iar solutia…