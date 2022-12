Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Rafila propune, in viitoarea strategie naționala de sanatate, inființarea de centre de urgența in curtea spitalelor sau in apropierea acestora, precum și posibilitatea ca pacientul sa-și aleaga, pe baza unei coplați, doctorul din spital care sa-l consulte sau sa-l opereze. In aceste centre…

- Comisia de Buget din Camera Deputaților va da marți, 15 noiembrie, raportul final asupra Ordonanței care vizeaza majorarea impozitelor locale. „Se renunța la grila notariala, deoarece nu se putea aplica din 2023. Renunțam și la pragul de 0,1% din Ordonanța din vara, dar și la majorarea valorii de impozitare.…

- In intervalele cu temperaturi foarte scazute, capacitatea de cazare in adaposturile din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti (DGASMB) este de multe ori "depasita", institutia fiind obligata sa amenajeze spatii de cazare temporara in alte locatii, spun reprezentantii…

- ”Este un pret maximal, piata scade, normal ca scade si pretul. Eu vorbesc cu dumneavoastra despre o decizie politica, ceea ce tine, in Parlament, modificarile pe care le vom face dupa ce le convenim in coalitie, legislatia secundara nu e treaba noastra, e treba ANRE-ului si sunt ferm convins ca vor…

- Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal vizeaza reglementarea valorii venitului impozabil atunci cand urmeaza sa se efectueze plati din fondurile de pensii administrate privat, respectiv Pilonul II, Pilonul III, precum si segmentul pensiilor ocupationale din Romania.…

- Senatul a adoptat un proiect care modifica Ordonanța privind circulația pe drumurile publice, astfel incat conducatorii de mopede si motociclete nu mai sunt obligati sa aiba asupra lor trusa de prim-ajutor, doua triunghiuri reflectorizante si un stingator de incendiu. Propunerea legislativa a inregistrat…

- Senatul a adoptat, miercuri, cu unanimitate de voturi initiativa legislativa a USR care prevede accesul gratuit al copiilor si tinerilor la terenurile de sport din curtea scolilor si din bazele sportive publice, dupa orele de curs. Legea trece a doua oara prin Parlament dupa ce a fost atacata la CCR.…

- Beneficiarii programului „Sprijin pentru Romania” sunt confuzi și nimeni nu pare ca știe cum sa ii ajute. Aceștia ar trebui sa primeasca 250 de lei pentru alimente pe cardurile sociale in patru tranșe, dar procesul pare sa fie un haos total. Peste 2,5 milioane de romani cu o situația materiala precara…