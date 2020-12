Copiii nu datorează nimic părinților lor Literatura de specialitate a discutat intens despre un nou subiect: copiii iși pot ignora obligația fața de cei care le-au dat viața? Aceasta intrebare a aparut pentru ca mulți oameni se tem sa spuna „nu” parinților lor și sunt gata sa-și sacrifice propriile interese și vise doar sa nu le... The post Copiii nu datoreaza nimic parinților lor appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O școala din Franța le-a interzis parinților sa-și arunce copiii peste gardul de aproape 2 metri atunci cind intirzie, scrie Daily Mail. Școala primara Trillade din Avignon, din sudul Franței, a pus in fața intrarii școlii semne pe care scrie „nu aruncați”, care infațișeaza un adult aruncind un copil.…

- Noua carte a scriitoarei Olga Tokarczuk, laureata a premiului Nobel pentru literatura, publicata joi in Polonia, nu ar fi fost posibila fara pandemie, recunoaste autoarea in prefata volumului, potrivit DPA. "Ii datorez aceasta carte intr-un anumit sens pandemiei. In timpul lockdown-ului, am simtit nevoia…

- Aproape jumatate din unitațile de invațamant din țara funcționeaza dupa Scenariul 2 sau 3, organizand parțial sau exclusiv cursuri on-line. In acest context a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanța de Urgența adoptata zilele trecute, conform careia parinții ai caror copii invața de acasa pot…

- Președintele Asociației Mame pentru Mame, Ana Maița, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre cum pot parinții sa munceasca de acasa in pandemie și in paralel sa iși supravegheze copiii la școala online. Multe localitați sunt deja in scenariul roșu și copiii autrecut exclusiv la școala online,…

- Parinții din Capitala vor ieși in strada, sambata. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca trebuie sa iși trimita copiii la școala cu maști.Proteste similare au avut loc in mai multe orașe din țara, in prima zi de școala, insa acțiunea de sambata se anunța a fi una de amploare. Citește…

- Regulile pentru inceperea școlii nu se aplica pentru primarul general al Capitalei și familia acestuia. Gabriela Firea și Florin Pandele au intrat in clasa alaturi de copiii lor, in prima zi de școala, deși accesul parinților in clase este interzis din cauza pandemiei de coronavirus. Firea și Pandele…

- Unitatile de invatamant din Prahova sunt pregatite sa primeasca scolarii si prescolarii la 14 septembrie, anunta, cu foarte mult optimism, autoritatile judetene. Intr-o confernta organizata joi de Prefectura Prahova, autoritatile au discutat despre cele trei scenarii de derulare a cursurilor, despre…