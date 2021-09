Stiri pe aceeasi tema

- Elevii si prescolarii merg la scoala indiferent de rata de infectare, respectand normele de prevenire a raspandirii COVID-19, a decis, joi, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU). CNSU propune utilizarea testelor din saliva pentru elevi si profesori.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 73 prin care se propune stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Principalele modificari propuse prin acest proiect de hotarare vizeaza: a) creșterea pragului incidenței cumulate la 14…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) urmeaza sa reglementeze, printr-o hotarare, ca activitatile economice din anumite domenii sa se inchida la ora 18:00 in localitatile unde rata de incidenta trece de 4 cazuri la mia de locuitori, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu intr-un briefing…

- Ordinul Comun al Ministerelor Educației și al Sanatații, cu Regulile și Procedurile pentru inceperea școlii, plus sfaturi pentru parinți, a primit avizul Comitetul Național pentru Situații de Urgența.