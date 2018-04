Copiii mai mici de 14 ani NU au voie cu bicicleta pe sosea. Regulile pe care trebuie sa le stie Mai ales copiii trebuie sa fie informati despre regulile pe care trebuie sa le respecte si despre obligatiile pe care le au daca merg cu bicicleta pe strada, pentru a evita accidentele. Ce trebuie sa stii daca vrei sa circuli cu bicicleta pe drumul public? In primul rand, pentru a putea conduce o bicicleta pe drumurile publice, trebuie sa ai varsta minima de 14 ani. Nu este suficient insa. Trebuie sa cunosti regulile de circulatie si sa fii echipat corespunzator. Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea vor fi ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De cativa ani, investitorii in imobiliare au inceput sa ridice blocuri peste blocuri. Multe dintre ele insa nu par sa respecte nicio regula urbanistica, desi primesc unda verde de la Primaria Bistrita fara prea mult efort. Bistritenii insa incep sa ia atitudine si incearca sa blocheze marile proiecte…

- Accidentul a avut loc in jurul orei locale 16 (ora 13.30, ora Romaniei), in districtul kangra, din statul Himachal Pradesh. cadavrele a 27 de persoane a fost recuperate, dintre care doi erau membri ai personalului, soferul autobuzului si inca o femeie. Operatiunile de salvare s-au incheiat,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, un memorandum referitor la publicarea Raportului ad-hoc privind Romania, adoptat in conformitate cu Regula 34 din Regulile de procedura ale GRECO. "Acel memorandum (...) a fost adoptat in sedinta de astazi. (...) GRECO va publica acel raport",…

- Pe 29 aprilie, la Pitești, se va desfașura concursul de triatlon ”Pe Argeș in Jos”, organizat de catre Asociația Voluntarilor Invictus. Evenimentul este unul caritabil, fara taxa de inscriere, scopul principal al Asociației Voluntarilor Invictus fiind acela de a colecta fonduri care sa-i ajute pe militarii…

- “Vremea frumoasa aduce in trafic iubitorii mișcarii pe doua roți, care au inceput sa iși scoata bicicletele de la hibernare”, scrie Politie Salaj, care recomanda bicicliștilor sa se echipeze corespunzator și sa respecte regulile de circulație. Mesajul politistilor pentru biciclisti: “Nu circula cu bicicleta…

- Liviu Dragnea nu-si pune in joc mandatul de presedinte al PSD la Congresul din 10 martie, restul functiilor de conducere vor fi alese in conditiile dorite de el. In pofida unor declaratii critice...

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, dupa ora 5.00, pe raza localitatii Cosevita. Soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un autocamion. In urma impactului, atat soferul ct si celelalte doua persoane aflate in amsina au avut nevoie de ingrijiri medicale. „ISU…