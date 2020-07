Stiri pe aceeasi tema

- Copiii cu varste de peste zece ani pot transmite coronavirusul intr-o masura la fel de mare ca adultii, arata un studiu amplu efectuat in Coreea de Sud pe un eșantion de 65.000 de persoane, ale carui rezultate par sa indice ca redeschiderea școlilor este periculoasa.

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din Coreea (KCDC) a lamurit problema „reinfectarii” aparente in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Intr-un studiu citat de agentia Yonhap, experții spun ca nu exista un virus activ, iar rezultatele la teste este fals pozitiv, intrucat au ramas in corpul…

- Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din Statele Unite ale Americii au introdus saptamana aceasta sase noi puncte pe lista lor oficiala cu simptome ale COVID-19 pentru a-i ajuta pe medici si pacienti sa inteleaga mai bine cine ar putea fi afectat de noul coronavirus, relateaza agentia…

- Numarul de cazuri de coronavirus raportate oficial in lume a ajuns la circa 2,63 milioane, iar cel al deceselor de pacienți cu Covid-19 a depașit 183.000, in timp ce 718.000 de oameni au fost declarați vindecați de Sars-Cov-2, arata centralizarile de pe Arcgis și Worldmeter . Cele mai noi informații…