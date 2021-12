Copiii lumii, cei mai afectați de pandemie. Efectele produse de COVID prezentate de studii ale Vaticanului Copiii lumii sunt cei mai afectați de pandemia de COVID, care a produs o creștere marcata a violentelor, abuzurilor, exploatarii minorilor, abandonului scolar si malnutritiei, au susținut miercuri doua studii ale Vaticanului, citate de Reuters . Studiile, bazate pe date academice științifice ale Națiunilor Unite și a altor materiale, au fost realizate de Oficiul pentru dezvoltare al Vaticanului si Academia pontificala pentru viata. Conform acestor studii, „informatiile privind violente, abuzuri si exploatare la care sunt supusi copiii s-au inmultit semnificativ de la inceputul pandemiei, iar comunitatile… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

