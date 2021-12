Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatoarea Craciunului se simte cu adevarat acolo unde omul pune suflet. Mai multi studenti se aduna in prag de sarbatori si ii ajuta pe copiii nevoiasi de la un centru de ingrijiri din Capitala.

- 21 decembrie: „Vine Moșul la Abrud” – spectacol extraordinar de Craciun. Cadouri pentru copiii din oraș La Abrud va avea loc marți, 21 decembrie, un spectacol extraordinar de Craciun pentru toți copiii din oraș. „Vine Moșul la Abrud” il are ca invitat special pe artistul Silvan Stancel. Evenimentul…

- Respectand tradiția de ani buni, Consiliul Județean le-a oferit și in acest an cadouri copiilor internați in cea mai mare unitate medicala din județul Buzau.Zeci de pachete au fost oferite pentru copiii internați pe mai multe secții ale Spitalului Județean de Urgența Buzau. „Craciunul este sarbatoarea…

- Craciunul este sarbatoarea care aduce o bucurie nemarginita in sufletele oamenilor de pretutindeni, de la cei mici și pana la cei mari. In ciuda perioadei dificile pe care o traversam cu toții, cauzata de pandemia COVID-19, copiii internați in secțiile Pediatrie, O.R.L., Chirurgie Pediatrica, cu diferite…

- Dar de Craciun pentru bunicii tai Copiii de la Scoala Gimnaziala nr. 30 "Gheorghe Titeica" si cercetasii de la "Dacia Pontica" s au transformat in spirdusii mosului si pregatesc cadouri pentru bunicii de la Caminul pentru persoane varstnice. Singuratatea este foarte dura, iar lipsa de comunicare si…

- O pizzerie din Moreni și-a facut un obicei din a-i bucura pe micuții internați in secția Covid-19 a spitalului Moreni Post-ul Știrea de bine! Pizza pentru copiii internați in secția Covid-19 a Spitalului Moreni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Elevii care invața in doua școli și doua gradinițe din Capitala se reintorc in banci, au decis, vineri, reprezentanții Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența...

- Radiografia sumbra a unui STAT EȘUAT: Un BEBELUȘ de numai 15 zile, cel mai tanar pacient COVID din Romania Radiografia sumbra a unui STAT EȘUAT: Un BEBELUȘ de numai 15 zile, cel mai tanar pacient COVID din Romania Doi copii cu COVID-19, intubati, sunt internati joi in sectia de ATI a Spitalului Grigore…