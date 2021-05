Stiri pe aceeasi tema

- FOTO| Loc de joaca pentru 22 de copiii instituționalizați de la o casa de tip familial din Alba Iulia: Magistrații din județ le-au facut micuților o bucurie de Paște O campania umanitara denumita sugestiv „DE PASTI DARUIESTE BUCURIE” a fost organizata de catre Curtea de Apel Alba Iulia impreuna cu Tribunalul…

- Curtea de Apel Alba Iulia a organizat impreuna cu Tribunalul Alba și Judecatoria Alba Iulia o campania umanitara denumita „De Paști daruiește bucurie”. In urma campaniei s-a inaugurat un loc de joaca pentru cei 22 de copii instituționalizați de la casa de tip familial „Izvorul Tamaduirii” din Alba Iulia.…

- In motivarea deciziei, magistrații Curții de Apel Alba Iulia au criticat dur modul in care Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a instrumentat dosarul prin care a fost trimis in judecata un barbat de 62 de ani , din Campeni, acuzat ca ar fi dat 100 de lei mita unei funcționare din cadrul Casei Județene…

- Primaria Alba Iulia a pierdut definitiv cererea de suspendare in procesul AIDA-TL cu STP. Astfel, cererea de suspendare, depusa inițial la Tribunalul Alba ar putea candida la titlul de cea mai proasta acțiune formulata in instanțele din Alba. In drept, Primaria a invocat regulamente europene abrogate…

- Incepand cu luna aprilie, copiii din Dornești au mai multe motive de bucurie, odata cu inaugurarea primului loc de joaca din localitate, amenajat de catre EGGER Romania in colaborare cu administrația locala.Locul de joaca modern se afla in apropierea Școlii Gimnaziale Nr. 1 (str. Pajiștilor), ...

- Instanța a dat caștig de cauza procurorilor și a decis arestarea inculpaților din dosarul de trafic de influența cu șpaga de la Primaria Municipiului Deva. Astfel, Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, Hadrian Sarbu, sotul acesteia, angajat in cadrul Biroului Investitori Relatii…

- Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, sotul acesteia, angajat in cadrul Biroului Investitori Relatii Externe, si administratorul unei societati comerciale au fost arestati preventiv joi de Tribunalul Alba, la propunerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). "Tribunalul…

- Laura Sarbu, secretar general al Primariei municipiului Deva, sotul acesteia, angajat in cadrul Biroului Investitori Relatii Externe, si administratorul unei societati comerciale au fost arestati preventiv joi de Tribunalul Alba, la propunerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). "Tribunalul…