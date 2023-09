Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații precizeaza ca medicul de familie este cel care furnizeaza documentele medicale și acestea sunt necesare numai pentru inscrierea intr-un nou ciclu de invațamant. ”Medicul de familie elibereaza documente medicale, respectiv adeverința medicala de inscriere in colectivitate, aviz epidemiologic…

