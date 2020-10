Copiii infectați cu Sars-CoV-2 în 40 de zile de școală, mai numeroși decât în șase luni de pandemie Pe 23 octombrie 2020, vineri, a fost inregistrat un numar de 344 de cazuri de infectare cu Sars-CoV-2 la grupa de varsta 0-19 ani, potrivit datelazi.ro. Astfel numarul cazurilor inregistrate de la inceputul cursurilor in școli și a activitaților in gradinițe, adica din data de 14 septembrie pana acum, a depașit pentru prima data pe […] The post Copiii infectați cu Sars-CoV-2 in 40 de zile de școala, mai numeroși decat in șase luni de pandemie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

