- O situație cel puțin bizara are loc in satul Cursești Deal, din județul Vaslui, acolo unde mai mulți elevi sunt nevoiți sa invețe in casa de praznuire a unui cimitir, dupa ce școala in care invațau cei mici a intrat in reabilitare. In urma unui control, Direcția de Sanatate Publica a dispus de urgența…

- Situație deliranta la Direcția de Impozite și Taxe (DIT) Craiova. Unui batran de 74 de ani i s-a pus poprire pe pensie pentru ca nu ar fi platit impozitul unei motorete pe care acesta a deținut-o in urma cu aproximativ 50 de ani. Un batran de 74 de ani, din Craiova, s-a trezit cu poprire pe pensie,…

- Parinții il acuza pe proprietar ca apa pe care o folosea la prepararea hranei provine dintr-o hazna.„Dupa ce a mancat ce li s-a dat acolo, copilul meu a avut varsaturi pana la deshidratare și a ajuns la medic cu glicemie foarte mica, dupa cum mi-au zis doctorii din Poiana Brașov. I-au facut repede niște…

- Noua copii dintr-o clasa cu predare simultana I-IV, din satul Udați, au fost diagnosticați cu gripa și au fost izolați la domiciliu, iar in urma anchetei epidemiologice, DSP Buzau a declarat acolo „focar de gripa” și a dispus masuri specifice. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Buzau a declarat primul…

