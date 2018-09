Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va relua la inceputul acestui an scolar programul prin care copiii din toate statele membre vor primi la scoala fructe, legume si produse lactate. In cadrul acestui program, sunt alocati 150 de milioane de euro in fiecare an scolar pentru fructe si legume si 100 de milioane de euro…

- In cadrul acestui program, sunt alocati 150 de milioane de euro in fiecare an scolar pentru fructe si legume si 100 de milioane de euro pentru produse lactate, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene. Programul are ca scop promovarea unei alimentatii sanatoase si sa incurajeze copiii sa manance…

- Programul european "fructe, legume si lapte in scoli" va fi reluat odata cu noul an scolar, informeaza un comunicat de presa al executivului european. Destinat promovarii unor obiceiuri alimentare sanatoase, acest program include distribuirea de fructe, legume si produse din lapte, precum…

- Uniunea Europeana va oferi guvernelor statelor membre cate 6.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care il preiau de pe vasele din Mediterana, potrivit Financial Times, scrie news.ro.Comisia Europeana va publica marti propuneri de stopare a valului de imigranti in Europa. Intre acestea se…

- Astfel se aloca de la bugetul național Programului pentru scoli al Romaniei, in anul scolar 2018-2019 suma de 571.988 mii lei care se utilizeaza dupa cum urmeaza: – 87.372 mii lei pentru acordarea gratuita de fructe si legume si 43.689 mii lei pentru derularea masurilor educative aferente; – 192.219…

- In perioada 22-24 iunie 2018 Muzeul ASTRA din Sibiu este gazda unei serii de evenimente organizate cu ocazia Zilei Universale a Iei. Astfel, vizitatorii Muzeului ASTRA din Sibiu pot invața cum sa aiba grija si cum sa coasa o ie, pot participa la cea mai mare șezatoare on-line, pot admira expoziția de…

- La 20 mai curent, portalul Kp.md a publicat un articol in care autorul reda discuția unor locuitori din satul Tețcani, Briceni, care spun ca, de cateva zile, deasupra localitaților din raion ar zbura avioane romanești de tipul An-24, iar scopul acestora este de a pulveriza un reagent care disperseaza…

- Agenda primei zile a reuniunii va cuprinde prezentarea stadiului implementarii posturii aliate de descurajare si aparare, precum si modalitati de eficientizare a acestuia, potrivit unui comunicat MApN. "Pentru tara noastra, un interes deosebit il reprezinta prezenta aliata avansata dedicata…