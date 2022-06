Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Bacel, din comuna Chichiș, este unul dintre cele 7 contracte din Romania care au fost semnate marți, 7 iunie a.c., de ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, in prezența prim-ministrului Nicolae-Ionel Ciuca, acestea fiind primele finanțate din Planul National de Redresare și Reziliența (PNRR), in valoare de peste 92 milioane de lei. […] Articolul Copiii din satul Bacel vor avea șansa sa invețe intr-o cladire a școlii total reabilitata și modernizata, incepand cu anul 2026 apare prima data in Mesagerul de Covasna .