- Pragul de doua milioane de persoane vaccinate cu schema completa în cadrul campaniei nationale de imunizare împotriva COVID-19 a fost depasit luni, 3 mai 2021. Peste 5 milioane de doze de vaccin „Peste 2.029.000 de persoane vaccinate cu schema…

- Pragul de doua milioane de persoane vaccinate cu schema completa in cadrul campaniei nationale de imunizare impotriva COVID-19 a fost depasit luni, reiese dintr-o informatie postata pe platforma RO Vaccinare. ‘Peste 2.029.000 de persoane vaccinate cu schema completa in Romania! Astazi am depasit pragul…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva COVID 1.990.392 de persoane, potrivit datelor transmise marți de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 200 de reacții adverse.64.418 de persoane au fost vaccinate…

- In total, de la inceputul campaniei de vaccinare, au fost imunizate impotriva coronavirusului 1.963.148 de persoane, potrivit datelor transmise luni de Comitetul Național pentru coordonarea campaniei de vaccinare. In ultimele 24 de ore, au fost raportate 137 de reacții adverse. 52.458 persoane au fost…

- De la debutul campaniei de vaccinare anti-COVID in Romania, in 27 decembrie, au fost vaccinate peste 1,2 milioane de persoane, potrivit datelor transmise luni seara de catre Comitetul National de Coordonare a Activitatilor de Vaccinare (CNCAV). In ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 43.558 de persoane.

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 982 de vaccinuri (70 Moderna, 570 AstraZeneca, restul Pfizer). Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 97 de vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 885 de vaccinuri. Dintre…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghita, a dezvaluit, vineri, la Digi 24 , ca in acest moment, in Romania nu mai exista nici o doza de vaccin de la Moderna pentru imunizarea populației. Valeriu Gheorghița a anunțat ca urmatoarea tranșa de vaccin anti-COVID-19…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut, miercuri, o intrevedere cu ambasadorul Statului Israel in Romania, David Saranga, discutiile fiind axate, printre altele, pe "modul concret" in care Romania poate valorifica experienta Israelului in ceea ce priveste "organizarea eficienta" a campaniei de vaccinare…