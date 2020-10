Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecarui copil si familiei acestuia, pachet care include servicii de baza si de informare in domeniul sanatatii, educatiei si protectiei sociale. Proiectul de lege are ca obiect de…

- UNICEF saluta adoptarea de catre Parlament a amendamentului la Legea asistentei sociale nr. 292/2011 care are ca scop infiintarea unui pachet minim de servicii pentru copii si familiile acestora in fiecare comunitate rurala si urbana din Romania, potrivit Agerpres."Pachetul minim de servicii…

- UNICEF saluta inființarea Pachetului Minim de Servicii pentru copii și familiile acestora in fiecare comunitate rurala și urbana din Romania, masura adoptata de Parlament printr-un amendament la Legea asistenței sociale. Proiectul a fost adoptat dupa implementarea unui pilot in județul Bacau, care a…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecarui copil si familiei acestuia, pachet care include servicii de baza si de informare in domeniul sanatatii, educatiei si protectiei sociale. Proiectul de lege are ca obiect de…

- Pandemia de COVID-19 i-a pus intr-o situatie si mai vulnerabila pe copiii deja dezavantajati si pe familiile acestora, arata UNICEF, in contextul in care 35,8% din cei 3,7 milioane de copii din Romania – adica peste 1,32 milioane – sunt in risc de saracie si excluziune sociala, transmite Agerpres. UNICEF…

- Noua lege a energiei electrice si a gazelor naturale nr 155/2020: AFEER insista pentru eliminarea limitarilor impuse fata de Regulamentul (UE) 2019/943 si pentru revizuirea prevederilor referitoare la contraventii Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER) militeaza pentru o legislatie…

- Tinerii reprezinta o categorie, o voce esențiala atat pentru viața civica a comunitaților, cat și pentru cea politica. Preocuparea Partidului Social Democrat pentru generația tanara a fost constanta, acesta a incurajat și susținut permanent, prin proiecte coerente și relevante, performanța in educație,…

- Deși pare incredibil, reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne care s-a prezentat la Comisia pentru copiii disparuti de la Camera Deputatilor a afirmat ca 40% dintre copiii declarați disparuți din Romania, in primele 6 luni ale anului 2020. sunt dintre cei aflați in grija Statului, in servicile…