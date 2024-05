Stiri pe aceeasi tema

- O calatorie cu trenul poate fi o varianta mult mai buna decat una cu avionul sau cu mașina. Așadar, tinerii care vor sa viziteze in aceasta vara Europa o pot face gratuit, daca se inscriu in programul lansat de Comisia Europeana, DiscoverEU. In cadrul acestui program, ei pot primi un permis gratuit…

- Momente tensionate pentru zeci de calatori care se pregateau sa zboare catre Romania. Un avion a ratat decolarea din cauza unei defectiuni tehnice. Printre pasagerii din aeronava Tarom se afla și Mircea Geoana. Un avion Tarom a ratat decolarea din cauza unei defectiuni tehnice Un avion a ratat decolarea…

- Romania in Air Schengen și Schengen maritim din 31 martie. Ce se schimba de duminica la controale și cum vor calatori copiii minori Romania in Air Schengen și Schengen maritim din 31 martie. Ce se schimba de duminica la controale și cum vor calatori copiii minori Romania intra in spatiul Schengen cu…

- Vești bune pentru o anumita categorie de elevi! In anul școlar 2024-2025 ar putea primi burse in valoare de 1.000 de lei, oferite lunar de Academia Romana. Inscrierile pot fi facute pana la sfarșitul lunii aprilie.

- Vești bune pentru elevii din Romania! Copiii și tinerii cu varsta de pana in 18 ani intrare au intrara gratuita la muzee le din țara. Senatul a adoptat acest proiect care prevede gratuitate pentru aceste categorii, la intrarea in muzee si la colectiile publice de drept public, aflate in subordinea autoritatilor…

- In decembrie 1899, Senatul dezbatea un proiect de lege privind casatoriile militare. Scopul declarat al legiuitorilor romani era ca aceasta chestiune sa fie „stabilita pe baze solide si in interesul atat al familiei, cat si al armatei”. In epoca ofiterii erau vazuti ca o „clasa foarte insemnata a tarii,…

- Vești bune pentru romani! Statul ofera bani pentru a-i ajuta pe oameni sa iși cumpere miel sau drob de Paște, in anul 2024. Dupa scumpiri, acestea au devenit din ce in ce mai scumpe, motiv pentru care o anumita catrgorie de romani va fi ajutata financiar. Iata ce criterii trebuie sa indeplineasca persoanele…