Copiii din municipiul Medgidia sunt invitati sa petreaca de 1 iunie Primaria municipiului Medgidia pregateste surprize pentru copiii care doresc sa sarbatoreasca 1 iunie in Parcul "1 Mai" din Medgidia, incepand cu ora 16.00.Municipalitatea a pregatit cinema in aer liber, Led video Gaming, PERSONAJE DISNEYLAND, BUTTERFLY PERFORMANCE, FLASH MOB EROI VS. EROINE, JURASSIC WORLD DINO EXPO, PARTY CU PERSONAJE ANIMATE, PARC DE DISTRACTII COMPUS DIN 12 LOCURI DE JOACA GONFLABILE SI NELIPSITA INGHETATA LONDONEZA OFERITA GRATUIT.,,De la ora 19.00, tinerii si ado ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

