Copiii din Gorj, la psiholog, din cauza stresului provocat de cutremure In ultime zile, copiii din județul Gorj, afectat de o serie neintrerupta de cutremure, au nevoie de suport de specialitate, avertizeaza psihologii. Aceștia subliniaza ca panica și spaima provocate de cutremure ii afecteaza pe adulți, dar cu o mai mare intensitate pe copii. In cazul celor mici, teama se asociaza cu anxietatea. ”Destul de speriați sunt copiii, atat pentru viața lor, cat și pentru a celor dragi. Au necesitat intervenție terapeutica serioasa. Nu mai dormeau. Ieri am avut o fetița de 13 ani. Fetița de ieri nu mai voia sa mearga la baie singura, de teama sa nu se intampla ceva cand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

