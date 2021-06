Copiii din Floreşti, aşteptaţi la un eveniment sportiv în acest weekend

Evenimentul &"Moving Florești&" este organizat de Primaria comunei clujene și va avea loc sâmbata, 26 iunie, și duminica. În cadrul evenimentului, copiii vor avea ocazia sa practice sporturi individuale și de echipa, dar și sa se antreneze alaturi de specialiști din cluburile sportive din localitate.

&"Practicarea unui sport este foarte importanta pentru dezvoltarea și creșterea copilului. Sportul îl ajuta sa fie sanatos, la nivel fizic, dar și psihic. În plus, sportul consolideaza scheletul,… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Continua imunizarea in punctele mobile de vaccinare. Primaria municipiului Chișinau anunța ca cele 2 puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, se vor afla astazi, 12 iunie, in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: troleibuzul va fi in sectorul Botanica pe bulevardul Dacia…

- Primaria capitalei continua organizarea manifestarilor cultural-artistice planificate in cadrul Proiectului cultural educativ „Dialog social cu chișinauienii”! Astfel, in acest week-end, simbata și duminica, intre orele 11:00-14:00, cei mici au mai multe posibilitați de petrecere a timpului liber. Chișinauienii…

- In zilele de 22 și 23 mai la Alba Iulia va avea loc etapa a II-a a „Maratonului Vaccinarii”. Astfel, cetațenii sunt invitați sa se vaccineze in Muzeul Principia din Cetatea Alba Carolina, pe ritmurile muzicii clasice. Toți cei vaccinați vor avea și intrarea gratuita la Muzeul Unirii. „Scrie ISTORIA…

- Astfel, sambata cei mici sunt asteptati la un spectacol intitulat „Magic Dreamcatcher", realizat de artistii de la TeatroBlu. Copiii si parintii acestora sunt asteptati in Sala Mare „Radu Beligan", incepand cu ora 11. Cea de a doua premiera a weekend-ului va avea loc tot sambata, de la ora 19, de aceasta…

- Hora Bucovinei, manifestare organizata de Consiliul Județean Suceava, Centrul Cultural Bucovina, Primaria și Consiliul Local Frasin se va desfașura in acest weekend. Deocamdata in mediul online dar ar putea avea și o componenta live. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a declarat ca…

- Saptamana aceasta am sarbatorit Ziua Pamantului, iar pentru a le transmite celor mici cat de important este sa ai grija de natura, in acest weekend, la Iulius Mall Suceava, atelierele de creație ii așteapta cu o tema speciala. Artizanii iți propun idei de cadouri pentru Paște și te intampina cu articole…

- Primaria municipiului Chișinau reamintește ca in acest weekend va fi suspendat total traficul rutier pe strada Ion Creanga, pe tronsonul cuprins intre str. Alba-Iulia și str. Eugen Coca. Masura a fost luata in legatura cu executarea lucrarilor de pozare a rețelelor inginerești, in cadrul proiectului…

- Copiii se atașeaza foarte mult de jucariile lor, insa cel mai iubit animaluț de pluș ramane ursulețul. In acest sfarșit de saptamana, la Iulius Mall Suceava, micii artiști sunt așteptați sa picteze și sa decoreze un ursuleț. Toți fanii ursulețului Teddy se intalnesc la atelierele de creație, sambata,…