Copiii din două centre sociale din Tulcea vor merge însoţiţi de autorităţi în prima zi de şcoală Copiii din doua centre sociale din municipiul Tulcea vor merge in prima zi a noului an scolar insotiti de angajati ai Prefecturii judetului si ai unor institutii descentralizate, in cadrul proiectului "Nu sunt singur in prima zi de scoala", initiat de Institutia prefectului. Informatia a fost facuta publica miercuri, dupa sedinta Colegiului prefectural, in timpul careia autoritatile publice au prezentat problemele cu care se confrunta unitatile de invatamant din judet, potrivit agerpres.ro. "Trebuie sa nu uitam faptul ca in jurul nostru sunt copii care au nevoie de noi si pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

