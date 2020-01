Copiii din clasele fără pile Invațamantul reprezinta un sistem pe care nu l-am ințeles niciodata (nu ca m-aș fi straduit s-o fac). Definitivat, titularizare, detașare in interesul invațamantului, catedre intregi sau jumatați de catedra, ședințe publice de repartizare, grade și norme didactice… Mi se pare complicat, un labirint in care m-aș pierde. Ce mi se pare insa și mai de […] Articolul Copiii din clasele fara pile apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Tot sa crești copchii pa vremurile astea“ imi spune bunica. „Pe vremea mea, tare chinuiala mai era“. Plecand de la aceasta discuție, voi scrie un articol despre cum erau crescuți copiii de acum 60-70 de ani. Totul de la conceperea lor, nașterea naturala acasa, pana la perioada copilariei. Copii crescuți…

- Profesorii și elevii de la Școala Gimnaziala Ruginești au participat la o manifestare cultural-artistica pentru a marca cei 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Conform informațiilor primite de la directorul unitații școlare, Mariana Lungu, toți elevii de la clasele primare și de la clasele…

- Respectand tradiția, vineri 13 decembrie la ora 12.00, copiii de la Clubul Copiilor Odobești insoțiți de profesorii M. Dracșanu și I. Budeanu au mers la Centrul Rezidențial pentru Persoane Varstnice Odobești sa le prezinte bunicilor, dansuri, poezii și colinde, vestind Nașterea Domnului. Astfel, cu…

- Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” a inceput, ieri, sa distribuie invitațiile pentru Festivalul „Florentin Delmar” care va avea loc intre 20 – 21 noiembrie la Focșani. Invitațiile pot fi procurate de la Agenția de Bilete a Ateneului. Conducerea Ateneului precizeaza ca, intrucat Festivalul va fi…

- Muzeul Mobil al Sclaviei Moderne a poposit in centrele din subordinea DGASPC Vrancea. Proiectil, inițiat de Aurora Martin, in calitate de bursiera a Departamentului de Stat al SUA și susținut de American Councils are drept scop atragerea atenției asupra diferitelor forme de exploatare și de a demonsta…