Stiri pe aceeasi tema

- Doar șase copii din 30 au, astazi, resursele necesare pentru a face școala online la o clasa dintr-o comunitate dezavantajata din Sacele. Chiar daca au primit tablete, conexiune la internet nu prea exista, iar profesorii sunt nevoiți sa gaseasca soluții pentru a-i ajuta pe cei mici sa invețe sa scrie…

- Un nou incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un spital din Cluj-Napoca. Pacienții internați au fost evacuați de urgența, pana ce focul a fost lichidat de salvatori. Este al doilea incendiu in vreme de pandemie din Romania, insa, din fericire, nu s-au inregistrat victime.

- Lucrarile la autostrazile din Romania si centurile oraselor sunt realizate de companii romanesti, italiene, turcesti si austriece. In topul clasamentului firmelor executante este familia omului de afaceri Dorinel Umbrarescu, care are in prezent cele mai multe contracte cu statul pentru infrastructura…

- In Romanian Roads Luxury Edition by Michelin, turul țarii in care am vizitat unele dintre cele mai frumoase conace și castele din țara, BMW a fost reprezentat prin Seria 8 Cabriolet in varianta M850i xDrive. Dupa 2000 de kilometri parcurși prin Romania, grupul de jurnaliști care a luat parte la proiect…

- Temperaturile scazute din ultimele zile au adus prima ninsoare in Banat. Muntele Mic si Muntii Tarcu au fost acoperiti de un strat subtire de zapada. Marti, temperaturile au scazut pana la -3 grade Celsius, iar ploaia s-a transformat in ninsoare la altitudini de peste 1.600 de metri. In aceasta dimineata,…

- Președintele Klaus Iohannis este de parere ca nu trebuie exagerat cu inchiderea școlilor și arata ca elevii trebuie sa mearga la școala, asta pentru ca și parinții sa mearga la serviciu.Citește și: Ambasadorul SUA anunța o investiție RECORD a americanilor in Romania: Incepe perioada Renașterii!…

- Adolescenta se afla in stare grava, insa nu este intubata, ci i se administreaza doar oxigen. Virusul i-a atacat toate organele. Este al doilea copil afectat de coronavirus si care prezinta sindrom inflamator multisistem. Primul copil este bine acum si a fost externat, insa si el a fost in…

- Concluzia la care au ajuns cercetatorii de la Universitate din Cincinatti este ca copiii ai caror parinți fumeaza in casa ajung mai des la spital. Conform studiului, ratele de internare in spital a copiilor care sunt expuși la tutun sunt de 24 de ori mai mari decat la ceilalți copii. Ce pațesc, de fapt,…