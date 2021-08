Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta scolar elevii vor fi din nou obligati sa poarte masti in spatiile inchise. O exceptie o va face festivitatea deschiderii anului scolar cand, desi desfasurata in spatiu deschis, participantii vor trebui sa poarte masca deoarece se mentine greu distantarea fizica. Intr o conferinta de presa…

- In cadrul unei conferințe de presa susținuta vineri dimineața de catre miniștrii Educației, Sorin Cimpeanu, și Sanatații, Ioana Mihaila, dupa o ședința condusa de premierul Florin Cițu, s-au... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Școala va incepe pe 13 septembrie, cu prezența fizica pentru toți elevii, dar se vor respecta in continuare regulile de protecție sanitara, de distanțare, regulile de igiena, aerisirea spațiilor de invațamant și purtarea obligatorie a maștii, indiferent daca elevii sunt sau nu vaccinati, a anunțat Sorin…

- Medicul și deputatul PSD Alexandru Rafila este de parere ca inceperea din 13 septembrie a noului an școlar 2021/2022 in alta formula decat cu prezenta fizica ar avea urmari „catastrofale” asupra elevilor și a spus ca parintii trebuie sa-si trimita copiii la scoala, potrivit News. „Parintii trebuie sa-si…

- Amazon.com a impus tuturor angajatilor din Statele Unite sa poarte o masca la locul de munca, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, deoarece varianta Delta, extrem de infectioasa, a Covid-19, se extinde in tara, transmite Reuters. Companiile din Statele Unite si-au intarit apararea impotriva…

- Înotatorul David Popovici, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național Biling „George Coșbuc” din București, a fost premiat miercuri de ministrul Educației pentru rezultatele de la Jocurile Olimpice, primind o recompensa „simbolica” de 10.000 de lei și o placheta. „Poate…

- Pentru prima data dupa un an de restricții, masca de protecție nu mai este obligatorie in aer liber in Spania, incepand cu data de 29 iunie 2021. Cu toate acestea, mulți dintre spanioli au precizat ca vor continua sa o poarte, pentru a se proteja. Cu un bilant de peste 80.000 de decese din peste […]…

- Masca de protecție nu mai este obligatorie in aer liber in Spania, pentru prima oara dupa un an de restricții, insa mulți dintre spanioli continua sa o poarte pentru a se proteja, relateaza Reuters.