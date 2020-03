Copiii de mingi nu vor mai înmâna prosoapele jucătorilor, la Indian Wells Intre acestea se numara si decizia ca jucatorii sa nu mai primeasca prosoapele din mana copiilor de mingi, informeaza lequipe.fr. Prosoapele vor fi asezate pe scaun in spatele terenului si sportivii si le vor lua singuri de acolo. Totodata, copiii de mingi vor purta manusi, la fel ca personalul restaurantelor si voluntarii. Sedintele de autografe, de fotografii etc la care vor lua parte jucatorii vor fi limitate, iar baza sportiva care va gazdui turneul va fi dezinfecta (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

