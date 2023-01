Copiii de la o grădiniță din Constanța stau în frig de zile bune Copiii de la o gradinița din Constanța stau in frig de cateva zile, din cauza unei avarii la reteaua de termoficare. Parinții copiilor sunt revoltați „In gradinita noastra, in momentul de fata, este oprita furnizarea agentului termic din cauza unei avarii la CET Constanta, iar Primaria Constanta impreuna cu punctul termic de care apartine gradinita ne-au comunicat ca problema va fi rezolvata in cursul acestei nopti si ca maine vom avea iarasi caldura in gradinita. Nu este vina gradinitei noastre, noi am incercat sa facem tot posibilul sa incalzim salile de grupa. (…) Noi incercam prin mijloace… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii de la gradinita Robotel din municipiul Constanta stau de mai multe zile in frig, dupa ce joi a fost avariata reteaua de termoficare din zona. Directoarea gradinitei, Mihaela Dardac, a afirmat ca s-a incercat, in zadar insa, incalzirea salilor cu „mijloace proprii”.

