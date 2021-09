Copiii din intreaga lume vor traversa perioade mult mai dificile decat bunicii lor, in ceea ce privește schimbarile climatice, informeaza Thomson Reuters Foundation. Copiii vor suferi, in medie, de sapte ori mai multe valuri de caldura si de aproape trei ori mai multe secete, inundatii si pierderi de recolte din cauza schimbarilor climatice cu accelerare rapida, se arata intr-un raport al organizatiei Save the Children (Salvati Copiii). „Oamenii sufera, nu ar trebui sa inchidem ochii… Schimbarile climatice reprezinta cea mai mare criza din aceasta epoca”, a declarat Anuska, in varsta de 15 ani,…