Copiii cu vârsta de 12 ani se pot vaccina, începând de astăzi, în România Copiii cu varsta de 12 ani și peste se pot vaccina incepand de miercuri impotriva COVID-19. „Pentru facilitarea inscrierii la programare, platforma electronica va fi optimizata și, incepand cu data de 1 iunie, permite inscrierea la vaccinare a minorilor prin intermediul conturilor parinților, tutorilor sau ale aparținatorilor legali. De asemenea, vaccinarea copiilor se poate realiza […] The post Copiii cu varsta de 12 ani se pot vaccina, incepand de astazi, in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

