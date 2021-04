Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul de Pneumoftiziologie cu sediul in Aiud, str. Ecaterina Varga, Nr. 6, in conformitate cu prevederile Legii 95/2006 și OMS nr. 284/2007 cu modificarile și completarile ulterioare, organizeaza in data de 24.05.2021, ora 10.00 concurs/examen pentru ocuparea funcției specifice comitetului director:…

- Sindicatele ce reprezinta angajatii Directiei Generale de Protectie si Asistenta Sociala (DGASPC) Gorj au inceput negocierile cu institutia privind noile contracte colective de munca. Cei peste 1000 de angajati spera sa obtina prin aceste negocieri p...

- Patru persoane s-au imbolnavit de COVID-19 dupa administrarea primei doze de vaccin, trei din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vrancea si un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) „Sf. Pantelimon” Focsani, acesta fiind internat in spital cu insuficienta…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Galati a obtinut finantare pentru infiintarea unui centru de cazare de tip Respiro pentru persoane adulte cu handicap grav, informeaza, marti, Biroul de presa al Consiliului Judetean (CJ). Potrivit sursei citate, persoanele internate…

- Aproape 600 de beneficiari din centrele subordonate Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava s-au vaccinat anti-Covid-19. Dupa cum ne-au spus reprezentanții instituției sucevene, din totalul de 717 beneficiari din centre, persoane care au semnat acordul de ...

- Eveniment Ancheta la centrul DGASPC din Roșiori, unde un educator este acuzat ca abuzeaza și umilește copiii cu nevoi speciale ianuarie 28, 2021 19:55 Informația ca un copil cu nevoi speciale dintr-un centru al Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, mai exact de la Roșiori…

- Aproape 400 de beneficiari internati in centrele Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Gorj se vor vaccina impotriva noului coronavirus in urmatoarele trei zile.

- . Consiliul Județean Satu Mare anunța pe pagina sa date pe care Primaria Carei le refuza platitorilor de taxe și impozite. Platim un administrator de pagina la Primaria Carei pentru ca acesta sa presteze cu totul alte servicii. Buletin de Carei a suplinit lipsa de informare din partea Primariei Carei…