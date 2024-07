Copiii cu autism, ajutați să-și exprime emoțiile prin artă, în cadrul proiectului cofinanțat de CJ Argeș „Emoție și culoare prin arta” este titlul proiectului care tocmai s-a incheiat in acest weekend și de care s-au bucurat cei peste 60 de copii și tineri cu autism din cadrul Asociației Parinților Copiilor cu Autism Argeș. Acțiunea, cofinanțata de Consiliul Judetean Argeș, a adus multa bucurie in sufletele parinților, dar și pe chipurile copiilor și tinerilor care au un rol atat de special pe acest pamant. „Suntem profund recunoscatori Consiliului Județean Argeș” „Suntem profund recunoscatori Consiliului Județean pentru sprijinul oferit, care ne-a permis sa organizam acest atelier de creație unicat,… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

