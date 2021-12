Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a anuntat ca parintii care vor sa ii vaccineze pe copiii cu varste intre 5 si 11 ani vor putea face acest lucru in centrele de vaccinare, in spitale sau la medicii de familie. In ceea ce priveste riscul de miocardita, specialistii…

- Vaccinarea anti-Covid pentru copiii de peste 12 ani va incepe in Republica Moldova de maine, 18 noiembrie, și se va realiza cu serul Pfizer, dupa procedurile deja stabilite și pentru celelalte categorii de varsta. Imunizarea se va efectua prin consimțamantul parinților sau a reprezentantului legal a…

- Dupa 20 de luni de restricții din cauza pandemiei, Cuba se redeschide din nou și se pregatește sa reduca restricțiile de calatorie la 15 noiembrie, eliminand necesitatea testelor pentru coronavirus pentru turiștii vaccinați.Cuba elimina, de asemenea, carantina obligatorie pentru toți vizitatorii,…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19 din Romania, a anunțat marți ca decizia pentru vaccinarea copiilor intre 5 și 11 ani va sosi cel tarziu la mijlocul...

- Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale da unda verde vaccinarii copiilor de la 12 ani cu serul Comirnaty produs de Pfizer-BioNTech. „Cu votul majoritar, pe 25 octombrie, Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a aprobat variații la certificatele…

- Noi decizii pentru localitațile in care incidența cazurilor de COVID-19 depașește 6 la mie. CNSU a adoptat o hotarare care prevede ca masca sa devina obligatorie și in spații deschise, accesul la activitați se face doar la 50% capacitate și doar pentru cei care sunt vaccinați sau au avut COVID, magazinele…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 17 septembrie 2021, printr-o Hotarare, noi masuri pentru desfașurarea unor activitați in condiții de siguranța sanitara. In județele/localitațile in care incidența cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1.000…