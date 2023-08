Copiii, consilieri locali pentru o zi. Ce proiecte au propus Copiii, consilieri locali pentru o zi. Ce proiecte au propus. Micii consilieri locali au proiecte mari pentru viitorul orașului. Primaria Municipiului Timișoara a organizat astazi un plen special, dedicat copiilor. 30 de elevi cu varste intre 8 și 14 ani și-au intrat in rol și au devenit „consilieri locali pentru o zi”. Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

