Copiii – comori nebănuite Lali IOANA (Rm. Sarat) De curand am avut bucuria sa primesc in dar doua carti care m-au surprins, fiindca abordau tema copilariei din doua puncte de vedere diferite: unul al bucuriilor copilului in formare, altul al responsabilitatii persoanelor care au copii in grija. Fulgerator, m-am intrebat: De ce tocmai mie mi-au fost daruite cartile si nu unui parinte, … Articolul Copiii – comori nebanuite apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o saptamana distanta de play-off, a luat sfarsit si play-out-ul celui de-al treilea esalon. In ultimul meci al sezonului, disputat pe terenul brailenilor de la Sportul Chiscani, ultimii clasati, CSM Rm. Sarat s-a impus cu scorul de 3-1 si, profitand de egalul de la Ianca, i-a depasit pe cei de la…

- In play-out-ul Ligii a 3-a, fotbalul va mai continua inca o etapa. In penultima runda, in ultima aparitie din acest sezon in fata lor, CSM Rm. Sarat nu a putut sa le faca fanilor cadou o victorie, ramnicenii parasind terenul invinsi din nou. Iar regretul infrangerii a fost cu atat mai mare cu cat oaspetii,…

- Dupa ani de tentative și tergiversari, restaurarea vechii inchisori de la Rm. Sarat, martora a actelor abominabile savarșite de comuniști, va fi demarata, in sfarșit, iar memorialul „Inchisoarea Tacerii” va fi inființat pe ramașițele fostului simbol al morții din municipiul de pe Ramnic. Anunțul oficial…

- Școala din Parc, un concept unic, inspirat din ceea ce fac nordicii, care incurajeaza foarte mult copiii sa iși desfașoare activitațile in aer liber, revine cu activitați noi și anul acesta. Parinții care vor sa iși implice copiii in acest proiect sunt așteptați duminica, 10 aprilie, de la ora 11.00,…

- Dupa ce au ratat startul in partea a doua a campionatului, Metalul si CSM Rm. Sarat cauta primele victorii si asta in deplasari care nu se anunta deloc usoare. Invinsa la Focsani, in prima etapa, Metalul merge acum la Bacau, pentru confruntarea cu Aerostar, programata vineri, de la ora 17.00. Cum primele…

- Start ratat si pentru Metalul, si pentru CSM Rm. Sarat in play-off-ul, respectiv play-out-ul din Seria a 2-a a Ligii a 3-a. In prima etapa din a doua faza a campionatului, Metalul a fost invinsa, in deplasare, scor 0-2, de CSM Focsani, de care o desparte acum 13 puncte, o diferenta, practic, imposibil…

- Sala Sporturilor din Rm. Sarat a gazduit, recent, turneul de minihandbal Cupa Primaverii, iar printre echipele participante s-a numarat și Gloria. Micuțele handbaliste, pregatite de Maria Radu, au avut parte de o experiența inedita, golurile nu s-au contabilizat, iar toți copiii au fost declarați caștigatori,…

- Este indubitabil ca odraslele preiau ceea ce vad la parinți, cel puțin, in prima faza a vieții, cea de maxima achiziție a cunoștințelor. Astfel, prin imitație, copiii pronunța cuvintele parinților, le preiau gesturile și manifestarile, pe care le adapteaza, ulterior, integrandu-le in viitorul lor caracter…