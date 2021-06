Stiri pe aceeasi tema

- De la concerte cu genuri de muzica diverse pana la expoziții de arta, de la proiecții de film in aer liber pana la tururi tematice ghidate in oraș - peste 60 de evenimente in peste 10 locuri de desfașurare ii așteapta pe oradeni la Zilele Sfantului Ladislau 2021, festival cultural care va avea loc intre…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) joaca azi in primul tur la Caja Magica impotriva Sarei Sorribes Tormo (24 de ani 46 WTA), o adversara in urcare. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, in jurul orei 15:00, televizat de Digi Sport 2. ...

- Jandarmii constanteni au surprins doua persoane care si confectionau tigarete artificiale. Jandarmii constanteni au surprins in zona Anda si Tomis III, doua persoane care aveau asupra lor noua folii de aluminiu cu fragmente vegetale de culoare verde si un plic autosigilant cu substanta de culoare alba,…

- ICR Londra lanseaza o serie spectaculoasa de evenimente sincretice dedicate scriitorului roman Liviu Rebreanu. Programul are o durata de zece zile și este prilejuit de lansarea traducerii in limba engleza a...

- Asociația Atipic Brașov susține imbunatațirea condițiilor de viața și adaptabilitatea sociala a copiilor cu tulburari din spectrul autist. In urmatoarea perioada organizația se va implica activ in recuperarea beneficiarilor asociației prin intermediul unui nou proiect inceput in martie, care se va…

- Campioana CSM Arcada Galați gazduiește, in perioada 26-28 martie, turneul VI (Grupa 3) din cadrul Diviziei A1, la care mai participa Știința Explorari Baia Mare, CS UV Timișoara și SCMU Craiova. Programul turneului: Azi, 26 martie – ora 17: CSM Arcada Galați – SCMU Craiova; – ora 20: Știința Explorari…

- Artistii si lucratorii din sectorul cultural solicita presedintelui si Guvernului implementarea de urgenta a Programului de Salvare si Redeschidere a Sectorului Cultural, se arata intr-un comunicat al Asociatiei pentru Teatru, Film, Muzica si Dans - MUZE transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, masurile…

- Peste 200 de asociatii si artisti ii cer, printr-o scrisoare, presedintelui Klaus Iohannis sa urgenteze implementarea unei scheme de ajutor de stat, precum si a unui plan de redeschidere a sectorului cultural, relateaza News.ro. Printre cei care o semneaza se numara AROC - Asociatia romana a organizatorilor…