Stiri pe aceeasi tema

- Copiii care vor merge impreuna cu parintii vaccinati intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19 vor trebui sa intre in carantina, la intoarcerea in Romania, au anuntat reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Florentina Furtunescu de la Institutul National de Sanatate Publica…

- Daca o familie vaccinata merge cu copiii intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19, la intoarcerea in Romania copiii trebuie sa intre in carantina, anunța reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Copiii care calatoresc cu parintii vaccinati in tari cu incidenta ridicata a…

- Copiii care vor calatorii cu parinții vaccinați intr-o alta țara care are o incidența ridicata a cazurilor de infectare cu noul coronavirus vor fi nevoiți sa stea in carantina la intoarcerea in Romania, a declarat Florentina Furtunescu, reprezentantul Institutului Național de Sanatate Publica (INSP).…

- Copiii care se intorc din strainatate impreuna cu parinții lor, vaccinați impotriva COVID-19, trebuie sa stea in carantina 10 zile, la sosirea in Romania, daca țara din care vin are o rata mare de cazuri de COVID-19, a declarat marți medicul Florentina Furtunescu de la Institutul Național de Sanatate…

- Copiii care calatoresc cu parintii vaccinati in tari cu incidenta ridicata a COVID-19 vor sta in carantina zece zile la intoarcerea in Romania, intrucat prezinta riscul de a raspandi boala, a declarat medicul Florentina Furtunescu de la Institutul National de Sanatate Publica.

- Copiii care calatoresc cu parintii vaccinati in tari cu incidenta ridicata a COVID-19 vor sta in carantina zece zile la intoarcerea in Romania, intrucat prezinta riscul de a raspandi boala, a declarat medicul Florentina Furtunescu de la Institutul National de Sanatate Publica, potrivit Agerpres.

- Copiii care vor merge impreuna cu parintii vaccinati intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19 vor trebui sa intre in carantina, la intoarcerea in Romania, au anuntat reprezentantii INSP.

- Copiii care vor merge impreuna cu parintii vaccinati intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19 vor trebui sa intre in carantina, la intoarcerea in Romania, au anuntat reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Florentina Furtunescu de la Institutul National de Sanatate…