Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Pauliuc, presedinta Organizatiei Femeilor Liberale, a anuntat ca a lansat in dezbatere un proiect de initiativa legislativa lansat de organizatie, menit sa protejeze copiii de pericolele din mediul online. Proiectul prevede ca accesul minorilor sub 16 ani in social media sa aiba loc doar in…

- Senatoarea Nicoleta Pauliuc a prezentat, in cadrul Școlii de Vara a Organizației Femeilor Liberale (OFL), un proiect legislativ menit sa abordeze problemele cu care se confrunta copiii in mediul online. Proiectul senatoarei vine ca raspuns la solicitarile numeroase din partea parinților și a societații.…

- Conform inițiatoarei, noua legislație iși propune combaterea efectelor psihologice și neurologice nocive generate de supraexpunerea la ecrane și dependența de online in randul copiilor, inclusiv anxietate, depresie și tendințe de izolare sociala; a activitaților infracționale online la care sunt expuși…

- Minorii care au implinit 16 ani vor putea calatori in strainatate neinsoțiți. Modificarea legislativa intra in vigoare azi. EXISTA insa și cateva condiții: De astazi incepand intra in vigoare o noua modificare legislativa. Aceasta prevede calatoriilw in strainatate a minorilor cu varste peste 16 ani.…

- Copiii care au implinit 16 ani au scapat de obligația legala de a fi insoțiți de un adult cand calatoresc in strainatate, potrivit noii legi care a intrat in vigoare astazi, 20 august. Ei au doar nevoie de acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.Concret, minorul care a implinit 16 ani și are…

- Ministerul Sanatatii anunta, luni seara, ca a lansat in dezbatere publica proiectul de Hotarare a Guvernului privind aprobarea Strategiei nationale de vaccinare in Romania pentru perioada 2023 – 2030. Institutia precizeaza ca, in perioada 2009 – 2020, acoperirile vaccinale impotriva difteriei, tetanosului,…

- Primaria Golești a lansat proiectul Gradinița de vara, care deja și-a inceput activitatea. Proiectul a fost lansat in data de 3 iulie la Gradinița cu program prelungit Golești. Copiii beneficiaza de activitați distractive și educaționale. Proiectul a fost demarat la inițiativa primarului Alexandru Zar,…

- Un grup de parlamentari ai Partidului National Liberal, printre care deputatul Gigel Stirbu si presedintele Organizatiei Femeilor Liberale, senatoarea Nicoleta Pauliuc, au depus un proiect legislativ de modificare a Legii audiovizualului nr.504/2002, precum si pentru completarea Legii nr.148/2000…