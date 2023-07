Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru copii indigeni salvati din jungla amazoniana in Columbia au fost externati joi seara, dupa o luna de tratament intr-un spital militar, a declarat vineri agentia nationala pentru protectia copilului, care va avea temporar custodia copiilor, noteaza AFP, citata de Agerpres, potrivit g4media.ro.…

- O femeie in varsta de 53 de ani a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, miercuri, dupa ce ar fi cazut de la etajul 10 al unui bloc din Timisoara, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Timis.

- A fost activat planul roșu de intervenție, dupa ce doua autocare s-au ciocnit in Sibiu! In ele se aflau 90 de elevi și adulți și circulau in zona Poiana Bradului. In urma impactului, 33 de copii și 7 adulți au avut nevoie de ingrijiri medicale și cașiva dintre ei au fost transportați la spital.