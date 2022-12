Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri seara, un accident teribil a avut loc pe o trecere de pietoni, in Petroșani. Șase copii au fost spulberați in timp ce traversau strada. Barbatul care se afla la volanul mașinii care i-a lovit pe minori nu avea permis de conducere si se afla sub influența bauturilor alcoolice. Dupa incident,…

- Accident grav cu șase victime, miercuri seara, in Petroșani, județul Hunedoara. Cei șase copii traversau regulamentar, pe trecerea de pietoni, iar un tanar beat care conducea fara permis i-a lovit din plin. El a fugit de la fața locului, fiind gasit ulterior de polițiști. Copiii au fost transportați…

- FOTO| Accident GRAV in Hunedoara: 6 copii loviți pe trecerea de pietoni de un adolescent mort de beat și fara permis. Vinovatul a fugit de la locul faptei Un accident rutier grav a avut loc miercuri seara in județul Hunedoara. Sase copii cu varstele cuprinse intre 11 si 14 ani au fost loviți pe o trecere…

- Sase copii cu varstele cuprinse intre 11 si 14 ani au fost accidentati grav, miercuri seara, pe o trecere de pietoni din municipiul Petrosani.Soferul banuit de comiterea faptei, un tanar de 19 ani, din Aninoasa, a urcat baut si fara permis de conducere la volan, fugind de la locul faptei, informeaza…

- Sase copii au fost loviti de un autoturism, miercuri seara, in timp ce se aflau pe o trecere de pietoni, in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara. In urma accidentului, un copil de 11 ani este resuscitat de echipajele medicale, alti patru au fost dusi de urgenta la spital, iar un al saselea a fost…