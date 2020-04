Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, joi, proiectul de lege pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni impotriva COVID-19, cu 312 voturi "pentru" si 4 abtineri. Proiectul reglementeaza acordarea unor drepturi acestor angajati, precum si urmasilor celor care…

- PROIECT DE LEGE. Copiii medicilor decedați in lupta cu coronavirus ar putea primi pensie de urmaș. Copiii medicilor decedati in lupta impotriva coronavirusului, ar putea primi pensie de urmas. Parlamentarii vor vota maine proiectul care prevede ca familiile vor primii 75% din salariul pe care medicul…

- „Urmasii cadrelor medicale decedate ca urmare a desfasurarii activitatii medicale in lupta cu Covid-19 au dreptul la o pensie de urmas egala cu 75% din cuantumul salarial pe care cadrul medical o avut-o la data decesului, care se actualizeaza potrivit reglementarilor legale in vigoare. In cazul in care…

- Plenul Senatului a adoptat, miercuri, propunerea legislativa a unor parlamentari PSD care prevede acordarea de pensie de urmas copiilor cadrelor medicale decedate in lupta cu noul coronavirus.Proiectu de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale…

- Senatul se reuneste, miercuri, de la ora 13.00, in sedinta de plen, in sistem online, ceea ce inseamna ca votul se va da prin apelarea fiecarui parlamentar, prin telefon.Pe primul loc pe ordinea de zi se afla proiectul PSD care introduce pensia de urmas pentru copiii cadrelor medicale care se lupta…

- Senatul ar putea dezbate si vota, miercuri, într-o sedinta de plen care se va desfasura prin mijloace electronice, propunerea legislativa a unor parlamentari PSD care prevede acordarea unei pensii de urmas copiilor cadrelor medicale decedate în lupta cu noul coronavirus, scrie Agerpres.…

- Senatorii PSD au depus în Parlament un proiect de lege care acorda facilitați urmașilor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva Covid - 19. Inițiativa legislativa prevede pensie de urmaș, asistenta medicala gratuita, scutire la plata impozitului pe teren și ajutor…

- Iata ce prevede proiectul de Lege pentru recunoasterea meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid-19 Art.l – (1) Prezenta lege reglementeaza modalitatile de recunoastere a meritelor personalului medical participant la actiuni medicale impotriva Covid -19,…