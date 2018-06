Copiii bolnavi de diabet ar putea beneficia de senzori pentru monitorizarea continua a glicemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Parintii copiilor bolnavi de cancer sau de alte boli nemiloase care slabesc trupul celor mici uita cum e sa stea acasa. Ca sa fie aproape de copii, multi dintre ei aleg sa stea pe durata tratamentului in preajma lor, chinuindu-se in masinile personale, in rulote sau in alte spatii improvizate pentru…

- Invitata la a cincea editie a rubricii „Pastila de motivatie“, Melania Medeleanu a vorbit despre lectiile de viata pe care le-a invatat de la copiii bolnavi de cancer din MagiCamp. Experientele traite alaturi de acestia i-au aratat ca fiecare secunda se traieste si ca viata este despre acum si despre…

- Aproximativ 3500 de copii diagnosticati cu diabet sunt chinuiti anual cu mii de intepaturi pentru ca statul nu da bani pentru un plasture care le-ar curma suferinta. E vorba de un senzor de monitorizare, care ar inlocui metoda clasica de verificare a glicemiei. Dispozitivul costa prea mult pentru parinti,…

- Melania Medeleanu iși petrece vacanțele cu copiii bolnavi de cancer. Face asta din 2014 incoace, de cand a pus, alaturi de iubitul ei, Vlad Voiculescu, bazele taberei pentru prichindeii aflați in suferința. La momentul respectiv, Melania și Vlad au reușit sa duca 32 de copii intr-un mediu prietenos,…

- Numaratoarea s-a incheiat! Reprezentantele Academiei Mamicilor au așezat, timp de o luna, o cutie de mari dimensiuni in centrul Timișoarei, pentru a strange, din donații, monede pentru copiii cu probleme de sanatate hemato-oncologice.

- Copiii care au ramas fara ocrotire parinteasca si se afla in centre de plasament vor beneficia de indemnizații zilnice. Un proiect de hotarare in acest sens va fi examinat astazi la Guvern.

- Un proiect frumos a demarat la Timișoara in urma cu mai puțin de o luna – „Doua tone de monede”. O cutie de mari dimensiuni, transparenta, este așezata in centrul orașului, vizavi de Catedrala, unde se pot dona bani pentru a se cumpara medicamente copiilor cu afecțiuni hemato-oncologice. Cutia va mai…

- Codin Maticiuc și Mihai Bendeac au trait momente emoționante dupa ce au mers la Spitalul Fundeni. Odata ajunși acolo, cei doi au batut la ușa fiecarui salon in care sunt internați numeroși copii, care au primit cruntul diagnostic. Deși nu e pentru prima data cand fac acest lucru, cei doi au fost copleșiți…