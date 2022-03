Stiri pe aceeasi tema

- Națiunile Unite spun ca aproape 500 de civili au fost uciși in razboiul din Ucraina, dar bilanțul real este probabil mult mai mare. Guvernul ucrainean vorbește despre mii. Cifrele sunt greu de adunat in zonele in care se duc lupte. Unul dintre cele mai puternic bombardate orașe este Harkov, care avea…

- Trupele ucrainene au respins eforturi ale fortelor ruse de a patrunde marti in orasul Harkov (nord-est) si au zadarnicit o operatiune planificata de 120 de parasutisti rusi in apropiere de granita, a declarat guvernatorul regional Oleh Sinehubov. Parasutistii militari au aterizat in orasul de granita…

- Un raid aerian al forțelor ruse au distrus complet spitalul din Izium, oraș cu 46.000 de locuitori din regiunea Harkov. Imaginile au fost publicate pe Facebook de primarul Volodimir Mațoki, a informat publicația ucraineana Gazeta . „Am crezut ca porțile iadului sunt inchise, dar s-a dovedit ca era doar…

- In plin razboi impotriva Ucrainei, copiii bolnavi de cancer in faza terminala din Rusia le-au transmis un mesaj emoționant militarilor. Minorii au fost aliniați in forma literei Z, in spirit de solidaritate fața de razboiul pe care Vladimir Putin l-a declarat statului ucrainean. Ce reprezinta simbolul…

- Daria Kaleniuk, care a contribuit la inființarea centrului de anticorupție din Ucraina, i-a reproșat dur premierului Boris Johnson ca in Ucraina copiii sunt uciși din cauza inacțiunii NATO, care nu s-a implicat in conflictul generat de Rusia in Ucraina. Aceasta a cerut inchiderea spațiului aerian in…

- Bombardamentele ruse au continuat in Ucraina in noaptea de luni spre marți, fiind lovite zone rezidențiale, in special din Harkov. Bilanțul celei de-a cincea zile de razboi se ridica la zeci de morți și sute de raniți. De la invazia rușilor, joia trecuta, au fost ucisi peste 350 de civili, intre care…

- Hotelul Național amplasat în centrul capitalei a fost vopsit noaptea aceasta în culorile drapelului ucrainean. Un internaut care a trecut prin preajma a fotografiat hotelul și a publicat poza pe o rețea de socializare. „Nu razboiului”, scrie pe fațada hotelului.…

- Locuitorii celui de-al doilea cel mai mare oras al Ucrainei, Harkov, spera la ce e mai bun, dar se vor pregati pentru ce e mai rau, dupa ce Rusia a trimis zeci de mii de soldati langa granitele Ucrainei si discutiile diplomatice nu au progresat, relateaza mtv.com.lb, citat de news.ro.