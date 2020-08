Stiri pe aceeasi tema

- Inchiderea discotecilor și interzicerea fumatului pe strada au fost extinse, luni, in noi regiuni din Spania, in contextul eforturilor depuse de autoritați pentru a limita raspandirea infectarii cu noul...

- "Faptul ca semnalul de alarma s-a declansat acolo nu inseamna neaparat ca acela este locul in care boala a trecut de la animale la oameni", a declarat Mike Ryan, directorul departamentului de urgente din cadrul OMS, intr-o conferinta de presa organizata in format virtual la Geneva. OMS si…

- Nivelul de material genetic al noului coronavirus depistat in nasul copiilor mai mici de 5 ani este de 10 pana la 100 de ori mai ridicat decat la copii mai mari și la adulți. Astfel, copiii mici ar putea fi transmițatori importanți ai virusului in randul populației, conform unui studiu publicat, joi,…

- Guvernatorul statului american New Jersey, Phil Murphy, a anuntat miercuri un decret care impune oamenilor sa poarte masti faciale in aer liber, atunci cand distantarea sociala nu este posibila, pentru a preveni revenirea epidemiei de coronavirus, transmite Reuters.

- Oamenii de stiinta au avertizat miercuri asupra unui potential val de leziuni cerebrale asociate noului coronavirus dupa ce dovezi recente sugereaza ca boala provocata de acesta, Covid-19, poate cauza unele complicatii neurologice grave, ce includ inflamatii, psihoze si delir, informeaza Reuters.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a recunoscut marti ca exista "dovezi emergente" despre raspandirea noului coronavirus prin aer, dupa ce mai multi oameni de stiinta au cerut acestei organizatii sa isi actualizeze recomandarile si comunicarile oficiale despre

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a recunoscut marti ca exista "dovezi emergente" despre raspandirea noului coronavirus prin aer, dupa ce mai multi oameni de stiinta au cerut acestei organizatii sa isi actualizeze recomandarile si comunicarile oficiale despre felul in care maladia respiratorie…

- Noul coronavirus - SARS-Cov-2 - s-ar fi putut raspandi in China inca din luna august a anului trecut, arata un studiu realizat de Harvard Medical School in baza unor imagini din satelit ce reflecta tiparele de deplasare in zona spitalelor si datele introduse in motoarele de cautare.