Copiii ar putea fi mai predispuși la infectarea cu noua tulpina de SARS-CoV-2. Aceasta i-ar putea afecta mai mult decat orice alte tulpini anterioare, au susținut astazi consilierii guvernamentali. Profesorul Neil Ferguson, un epidemiolog al Imperial College din Londra, a spus ca nu exista inca suficiente dovezi pentru a confirma veridicitatea acestei teorii, dar ca este o ipoteza de luat in serios. ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna El a dezvaluit ca numarul cazurilor noii variante este semnificativ mai mare in cazul copiilor de sub 15 ani, decat alte tulpini, din…