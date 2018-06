Presedintele SUA, Donald Trump, i-a acuzat vineri pe adversarii sai democrati ca inventeaza "povesti triste care sa stoarca lacrimi" despre copiii separati de parintii lor imigranti ilegali la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP.



"Frontiera noastra de sud trebuie sa ramana puternica", a notat Trump pe contul sau de Twitter vineri. "Nu ne putem permite ca tara noastra sa fie luata cu asalt de imigranti ilegali, in timp ce democratii isi spun povestile lor triste care sa stoarca lacrimi, in speranta ca acest lucru i-ar ajuta in alegeri", a adaugat el, potrivit AFP.



Presedintele…